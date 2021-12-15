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Yılbaşı öncesi 81 ilde büyük operasyon

Yılbaşı öncesi 81 ilde büyük operasyon

Emniyetin yılbaşı öncesi sahte içki ürettiği tespit edilen 60 şüpheliye yönelik ülke genelinde başlattığı 'Zehir' operasyonunda 31 bin 343 litre sahte ve kaçak içki ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Dairesi Başkanlığı ekipleri, yılbaşı öncesi piyasaya sahte içki sürerek halk sağlığını tehlikeye atmak isteyen suç örgütlerine yönelik harekete geçti.

81 İLDE DÜĞMEYE BASILDI

Ekipler, içki üretimi yapan yasa dışı imalathaneleri deşifre etmek ve sahte/kaçak içkinin tüketiciye ulaşmasını engellemek amacıyla sahte/kaçak içki üretim ve sevkini yapan suç gruplarına yönelik 81 ilde "Zehir" operasyonu başlattı.

31 BİN LİTRE SAHTE İÇKİ

Operasyon kapsamında yasa dışı imalathane ve depo olarak kullanılan, yetkisiz etil alkol satışı yaptığı belirlenen 342 adreste arama yapıldı, 31 bin 343 litre sahte/kaçak içki, 5 bin 220 etiket, 102 sahte bandrol ile 61 şişe alkol aroması ele geçirildi.

 Hakkında gözaltı kararı verilen 60 şüpheliyi arama çalışmaları ise sürüyor.

 

 

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