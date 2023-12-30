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  4. Yine Esenyurt, yine olay: ''Röntgenliyorlar'' deyip kurşun yağdırdı!

Yine Esenyurt, yine olay: ''Röntgenliyorlar'' deyip kurşun yağdırdı!

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İstanbul Esenyurt'ta komşusunun evini dikizlediğini öne süren bir kişi, pompalı tüfekle komşusunun evine kurşun yağdırdı.

Esenyurt'ta komşuları tarafından gözetlendiğini iddia eden bir kişi, pompalı tüfekle evlerin pencerelerine ateş açtı.

Olay, saat 03.00 sıralarında Ardıçlı Mahallesi 780. Sokak'ta gerçekleşti. İddiaya göre, kimliği bilinmeyen bir kişi, komşuları tarafından evinin gözetlediğini öne sürerek pompalı tüfekle apartman boşluğundan pencerelere doğru ateş açtı.

Açılan ateş sonucu seken saçmalar sebebiyle 1 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine özel harekat polisi ile sağlık ekipleri sevk edildi. 

Saldırgan, özel harekat polisleri tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alınırken olay yeri inceleme ekipleri apartmanda incelemelerde bulundu.

Gözaltına alınan saldırgan işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü. 

DHA

Etiketler esenyurt pompalı pompalı tüfek röntgencilik röntgen
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