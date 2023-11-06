Yine KYK yurdu, yine bir asansör... Asansör yere çakıldı!

Aydın’da Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı bir yurtta gerçekleşen asansör kazasında bir öğrencinin hayatını kaybetmesinin ardından bu sefer Rize’deki bir KYK yurdunda boş asansör arıza nedeniyle zemine çakıldı.

Rize'de , Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı kız öğrenci yurdunda boş asansör, arıza nedeniyle zemine çakıldı. Çıktığı asansörün gürültüyle çakılması üzerine fenalık geçiren üniversiteli S. D. (22), tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Yurt binasından çıkan öğrenciler durumu protesto ederken, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz da yurda geldi.

Olay, saat 22.00 sıralarında kent merkezi Fener Mahallesi'ndeki KYK'ya bağlı Ayder Kız Öğrenci Yurdu'nda meydana geldi. İddiaya göre, üniversite öğrencisi S. D., tek başına 9'uncu katta bindiği asansörden, giriş katında indi. Öğrencinin inmesiyle kabini boşalan asansör, bilinmeyen nedenle arızalanınca, zemine çakıldı. S. D., indiği boş asansörün zemine çakılıp, gürültü çıkarması üzerine panikle fenalık geçirdi. Yurtta gürültüyü duyan diğer öğrenciler de kendilerini dışarı atarken, ihbar üzerine yurda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan S. D.'nin durumunun iyi olduğu belirtildi.

VALİ İLE REKTÖR YURDA GELDİ

Öte yandan yurt binasından çıkan öğrenciler, yurt yönetimini protesto etti. Rize Valisi İhsan Selim Baydaş ve RTEÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz da yurda gelerek öğrencilerin sorunlarını dinledi. Vali Baydaş, ihmal iddialarına ilişkin inceleme başlatıp, gerekirse sorumluların görevlerinden alınacağını belirtti. (DHA)

ÖĞRENCİNİN ARDINDAN ASANSÖR ZEMİNE ÇAKILDI

Pazar akşamı Rize’de gerçekleşen olay ise şehrin merkezinde bulunan Fener mahallesindeki KYK'ya bağlı Ayder Kız Öğrenci Yurdu'nda meydana geldi.

DHA’nın haberine göre bir üniversite öğrencisi, tek başına dokuzuncu kattan bindiği asansörden giriş katında indi.

Öğrencinin inmesiyle kabini boşalan asansör, bilinmeyen nedenle arızalandı ve zemine çakıldı. Öğrenci gürültü üzerine panikle fenalık geçirdi.

Yurtta gürültüyü duyan diğer öğrenciler de dışarı çıktı, ihbar üzerine yurda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan öğrencinin durumunun iyi olduğu belirtildi.

Öte yandan yurt binasından çıkan öğrenciler, yurt yönetimini protesto etti.

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş ve RTEÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz da yurda gelerek öğrencilerin sorunlarını dinledi.

Vali Baydaş, ihmal iddialarına ilişkin inceleme başlatacaklarını ve gerekirse sorumluların görevlerinden alınacağını belirtti.

AYDIN’DA BİR ÖĞRENCİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

25 Ekim’de Aydın’a bağlı Efeler’de Güzelhisar KYK Kız Öğrenci Yurdu’ndaki asansör kazasında 15 öğrenci yaralanmış, Z.E. hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından öğrenciler, asansörlerin uzun süredir bozuk olduğunu ancak tüm uyarılara rağmen tamir ettirilmediğini söyleyerek yurt yerleşkesinde protesto başlattı.

DHA