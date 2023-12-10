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Yine sahipsiz köpek dehşeti! Bir çocuk daha ölümden döndü

Yine sahipsiz köpek dehşeti! Bir çocuk daha ölümden döndü
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Rize'nin Güneysu ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu yaralanan 12 yaşındaki çocuk, hastanede tedavi altına alındı.

Güneysu ilçesine bağlı Selamet köyündeki evinin yanında oynayan 12 yaşındaki E.B, bölgede bulunan sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı. 

Kollarından yaralanan E.B, sağlık ekiplerince Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 

Tedavi altına alınan erkek çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

 

AA

Etiketler rize sokak köpekleri sahipsiz köpekler köpek çocuk
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