Yine sahipsiz köpek dehşeti! Bir çocuk daha ölümden döndü
Rize'nin Güneysu ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu yaralanan 12 yaşındaki çocuk, hastanede tedavi altına alındı.
Güneysu ilçesine bağlı Selamet köyündeki evinin yanında oynayan 12 yaşındaki E.B, bölgede bulunan sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.
Kollarından yaralanan E.B, sağlık ekiplerince Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan erkek çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
AA
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol