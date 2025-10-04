Yine yorgun mermi dehşeti! Kör kurşun küçük Ömer'i buldu

  1. Anasayfa
Güncelleme:

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde evinin avlusunda oynayan 4 yaşındaki çocuk, yorgun merminin gözünün altına isabet etmesi sonucu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Akçakale ilçesine bağlı Adnan Menderes Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, evlerinin avlusunda oynayan Ömer D. (4), yorgun merminin isabet etmesiyle kanlar içinde yere yığıldı. Çığlıklar üzerine aile, küçük çocuğu Akçakale Devlet Hastanesine götürdü. Burada yapılan ilk kontrolde, merminin çocuğun yüz çevresine isabet ettiği belirlendi. Tedavisinin ardından küçük çocuk taburcu edilirken, polis ekipleri ise evin avlusunda inceleme yaparak delil topladı. Çocuklarının kör olmaktan kurtulduğunu ifade eden aile fertleri, magandanın yakalanarak cezalandırılmasını istedi.

İHA

