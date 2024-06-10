YKS sonrası skandal iddia: Sorular sızdırıldı

YKS 2024 sorularının sızdırıldığı iddialarının ardından İçişleri Bakanlığı harekete geçti ve ilk açıklama geldi.

3 milyon 36 bin 945 üniversite adayının girdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile ilgili skandal bir iddia gündeme bomba gibi düştü.

Telegram üzerinden yayın yapan, yurt dışı kaynaklı olduğu belirlenen bir hesap 8 Haziran tarihinde TYT sınavı sonrası sınavda çıkan 3 soruyu, sınav biter bitmez ÖSYM’den önce paylaşmıştı.

ÖSYM sınavın ilk aşaması olan Temel Yeterlilik Testi (TYT)'deki bu 3 sorunun ardından bu sefer de sınavdan saatler önce 2024-AYT’de çıkacağı öne sürülen 24 soru yine aynı hesap tarafından Telegram'dan paylaşıldı.

Yurt dışı kaynaklı olduğu tahmin edilen Telegram hesabı üzerinden yayınlanan 3 bin TL'ye tüm sorular ilanı ise tam bir şok etkisi yaratıldı.

İçişleri Bakanlığı’na sınav sorusu olduğu gerekçesiyle 3 bin TL para da istenen sorularla ilgili dolandırıcılık ve sızma ihtimali olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın Başdanışmanı Prof. Dr. Ergun Yolcu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bahse konu Telegram grubunda yayınlanan ve 2024 yılı AYT soruları olduğu öne sürülen görsellerde yer alan sorularla ilgili yapılan çalışmalarda ilgili soruların ÖSYM ve Milli Eğitim Bakanlığı’na ait resmi internet sitesi soru havuzunda yer aldığı görülmüştür. İlk tespitimiz böyle olup, sınav sonrası tekrar karşılaştırılacak. Takip ediyoruz” ifadelerini kullandı.

YKS temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) oturumları temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) internet sitesinde erişime açıldı.3

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) oturumları temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) internet sitesinde erişime açıldı.