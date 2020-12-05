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  4. 05 Aralık 2020 17:47

Yol kenarındaki çantadan vahşet çıktı!

Malatya'da yol kenarındaki çalılıkta bulunan çantada yeni doğan bebeğin cansız bedeni bulundu.

Yol kenarındaki çantadan vahşet çıktı!
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Dün akşam, Kaynarca Mahallesi Hatunsuyu Caddesi üzerinde yürüyen Hüseyin D., yol kenarındaki çalılık alanda siyah çanta gördü. Çantayı açtığında da çarşafa sarılı bebek cesediyle karşılaştı. Hüseyin D.; durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

YENİ DOĞAN ERKEK BEBEK BULUNDU

Gelen sağlık ekipleri, erkek bebeğin yeni doğan olduğunu belirledi. Polis ekipleri bebek cesedini bırakanları kişi ya da kişileri bulmak için araştırma başlatırken, mahallede yaşayanların bilgisine başvurdu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA

bebek , malatya , çanta
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