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  4. 28 Mayıs 2019 10:38

Yol kenarındaki hurda araçlar şaşırttı

Antalya'da, yol kenarında kim tarafından bırakıldığı belirlenemeyen üst üste duran iki hurda otomobil, görenleri şaşırttı. Polis ekipleri hurda araçları çekiciyle otoparka götürdü.

Yol kenarındaki hurda araçlar şaşırttı
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Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'nde Batı Çevreyolu kenarında üst üste duran iki otomobili görenler, kaza olduğunu zannederek durdu. Araçlarda kimse olmadığını görenler, her ikisi de hurda olan araçların bu şekilde durması karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Cep telefonlarının kamerasıyla araçları görüntüleyen sürücüler daha sonra durumu polise haber verdi.



Polis yaptığı incelemede, plakası olmayan araçların hurda olduğunu belirledi. Ekipler tutanak tutarak araçları çekiciyle trafik otoparkına çektirdi. Polis, araçların yol kenarına kim ya da kimler tarafından bırakıldığını belirlemek için güzergahtaki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.



DHA

hurda otomobil , antalya
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