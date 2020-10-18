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  4. 18 Ekim 2020 13:35

Yol verme kavgası dehşete dönüştü!

Bursa’da yol verme konusu nedeniyle çıkan tartışmada, otomobil sürücüsü silahla otobüs sürücüsü üzerine yürüdü.

Yol verme kavgası dehşete dönüştü!
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Olay, dün akşam saatlerinde merkez Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi’nde meydana geldi. Plakası ve kimliği bilinmeyen otomobil ve otobüs sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada otomobilinden tabanca alan sürücü, otobüs sürücüsünün üzerine yürüdü. Çevredekiler kavgayı ayırarak, otomobil sürücüsünü sakinleştirdi. Sürücü, tabancayı otomobiline geri bıraktı.

Taraflar, araçlarına binerek olay yerinden uzaklaştı. Cep telefonu ile kaydedilip, sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki topladı.

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