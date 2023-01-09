Yolcu minibüsü şarampole yuvarlandı: 9 yaralı
Bitlis'in Hizan ilçesinde, şarampole devrilen yolcu minibüsündeki 9 kişi yaralandı.
Kaza, saat 09.30 sıralarında Döküktaş köyü Topluca mezrası yakınlarında meydana geldi. Hamdi Kaya yönetimindeki yolcu minibüsü, gizli buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü ile 8 yolcu yaralandı. Yaralılar, çağrılan ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
DHA
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol