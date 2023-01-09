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Yolcu minibüsü şarampole yuvarlandı: 9 yaralı

Yolcu minibüsü şarampole yuvarlandı: 9 yaralı
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Bitlis'in Hizan ilçesinde, şarampole devrilen yolcu minibüsündeki 9 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Döküktaş köyü Topluca mezrası yakınlarında meydana geldi. Hamdi Kaya yönetimindeki yolcu minibüsü, gizli buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü ile 8 yolcu yaralandı. Yaralılar, çağrılan ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. 

DHA

Etiketler bitlis yolcu minibüsü şarampol trafik kazası
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