  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Yolcu otobüsü alev alev yandı

Yolcu otobüsü alev alev yandı

Yolcu otobüsü alev alev yandı
Güncelleme:

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın çıktı. Otobüs, kullanılamaz hale geldi.

Olay, öğle saatlerinde Silvan-Diyarbakır kara yolunun 45'inci kilometresinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen yolcu otobüsü, seyir sırasında motor kısmından alev aldı. 

Durumu fark edip, araçtan inen sürücü 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, yolcunun bulunmadığı araç kullanılamaz hale geldi. 

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

DHA

Etiketler diyarbakır silvan yolcu otobüsü yangın
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Duruşmada gerçeği öğrenen anne felç oldu, kardeşi kalp krizi geçirdi
Tank Palet Fabrikası'nın işletme hakkı Katar'a bakın neden verilmiş!
SGK uzmanı, asgari ücreti 20 bin TL'ye çıkaracak formülü açıkladı
Melike Şahin'den öğretmenlere büyük ayıp! 3 saat bekletti, sahneye çıkmadı
Usta sanatçı Can Gürzap'a veda! Gözyaşları sel oldu
Alina Boz ile Umut Evirgen evlendi! Düğüne ünlü yağdı
Mevduat faizleri coştu! 1 milyon TL'nin faiz getirisi belli oldu
Bakanlık onay verdi: Yeni bir kayak merkezi kuruluyor
Barınakta dehşete düşüren iddia: Açlıktan birbirlerini yediler
İzmir'de 5 kişiyi yaralayan ''keskin nişancı'' yakalandı