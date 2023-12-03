Yolcu otobüsü alev alev yandı
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın çıktı. Otobüs, kullanılamaz hale geldi.
Olay, öğle saatlerinde Silvan-Diyarbakır kara yolunun 45'inci kilometresinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen yolcu otobüsü, seyir sırasında motor kısmından alev aldı.
Durumu fark edip, araçtan inen sürücü 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, yolcunun bulunmadığı araç kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
DHA
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