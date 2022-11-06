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Yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
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Amasya'nın Taşova ilçesinde yolcu otobüsü ile TIR'ın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Taşova istikametinden Samsun yönüne giden Mavi Tur’a ait yolcu otobüsü, Çambükü mevkisinde, iş makinesi taşıyan tırla çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı

AA

Etiketler yolcu otobüsü tır kaza amasya
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