Yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
Amasya'nın Taşova ilçesinde yolcu otobüsü ile TIR'ın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.
Taşova istikametinden Samsun yönüne giden Mavi Tur’a ait yolcu otobüsü, Çambükü mevkisinde, iş makinesi taşıyan tırla çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.
Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı
AA
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