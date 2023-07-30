Yolcu otobüsü viyadükten düştü: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bir yolcu otobüsü, viyadükten düştü. Kazada çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildiriliyor.

Kaza, sabah saatlerinde meydana geldi. Yolcu otobüsü Karakurt Viyadüğü'nden düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık, UMKE, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada ölenlerin ve yaralananların olduğu belirtildi. Kars-Erzurum arasında yapımı tamamlanan Karakurt-Horasan Yolu’nun Taşlı Güney-2 Viyadüğü, 7 Kasım 2022'de tamamlanarak trafiğe açıldı. Viyadük, 574 metre uzunluğunda, 120 metre yüksekliğinde.