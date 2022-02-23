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Yürek yakan olay: Genç kız parkta bu halde bulundu

Yürek yakan olay: Genç kız parkta bu halde bulundu

Antalya'da 19 yaşındaki Ceyda E. yağmur altında, bir parkta çimlerin üzerinde yatarken bulundu.

Antalya'da yağmur altında, bir parkta çimlerin üzerinde yatarken bulunan Ceyda E. (19), polisin uzun uğraşları sonucu kendisine geldi. Bilincinin tam anlamıyla yerinde olmadığı görülen Ceyda, ambulansla hastaneye götürüldü.

 Muratpaşa ilçesi Hasan Subaşı Parkı'nda bugün saat 13.30 sıralarında genç bir kızın yağmur altında çimlerin üzerinde yattığını görenler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine parka gelen polis, adının Ceyda E. olduğunu belirlediği genç kızın ayağa kalkması için uzun süre çaba sarf etti.

 Ayakta durmakta zorlanan Ceyda E. polise tutundu. Bunun üzerine sağlık ekiplerine bilgi verildi. Parka gelen sağlık ekibi, bilincinin tam anlamıyla yerinde olmadığı görülen Ceyda E.'yi ambulansa aldı. İlk müdahalesi ambulansta yapılan Ceyda E., Antalya Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Etiketler genç kız park
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