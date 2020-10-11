Yüzüne asit atan eski sevgilisini affetmişti! Şimdi bin pişman!

Hatay İskenderun’da 15 Ocak 2019’da, dershaneden çıkıp evine giden Berfin Özek’in (20) yolu, eski erkek arkadaşı Casim Ozan Ç. (23) tarafından kesildi.

Casim Ozan Ç., Berfin’in yüzüne asit atıp kaçtı. Yüzünde yanıklar oluşan Berfin, tedaviye alındı. Berfin, gördüğü uzun tedavinin ardından taburcu oldu ancak yüzünde ağır yanık izleri kaldı. Bodrum’da tedaviye alınan Berfin, sağ gözünü kaybetti ve geçirdiği ameliyat ile gözkapakları, dudağı yeniden yapıldı. Saldırının ardından tutuklanan Ozan Ç., İskenderun 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada ‘kasten yaralama’ suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. 9 Nisan’da Berfin, davanın görüldüğü 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne dilekçe vererek Ozan Ç. hakkındaki şikâyetini geri aldı. Bu olay sosyal medyada büyük tepki topladı.

‘KARARIM YANLIŞTI’

Aradan geçen ayların ardından Ozan Ç.’yi affederek yanlış bir karar verdiğini aktaran Berfin, “Verdiğim kararların ne doğrultuda gideceğini bilmiyordum. Neyin doğru neyin yanlış olduğunu bilmediğim için her şeyin bana doğru geldiğini düşünüyordum. Bu karardan dolayı çok pişmanlık duydum. Aldığım kararın yanlış olduğunu çok iyi biliyorum” diye konuştu.