Zamlara isyan eden vatandaş eline mikrofon alıp sokağa indi ve...
Ağrı’da bir vatandaş, şehrin merkezinde mikrofonu eline alıp zamlara bu sözlerle isyan etti: “Zam üstüne zam geliyor. Sesimizi duyun artık. Bu devlet nerede? Her gün zam.”
Ağrı’da bir vatandaş, şehrin merkezinde mikrofonu eline alıp zamlara isyan etti: “Zam üstüne zam geliyor. Sesimizi duyun artık. Bu devlet nerede? Her gün zam.”
Zabıta, zamlara tepki gösteren vatandaşı engellemek istedi ancak diğer vatandaşlar buna tepki gösteri: “Müdahale etme. Adam doğru söylüyor.”
İsyanı görüntüleyen HDP Ağrı Milletvekili Dilan Dirayet Taşdemir şunları söyledi: “Geçinemediğini haykıran Ağrılı vatandaşa kraldan çok kralcı kesilen belediye zabıtaları görevleri olmadığı halde müdahale ediyor.”
Zamlara isyan eden vatandaş şunları söyledi: “Üç gün önce 9 liraya aldığım leblebi şimdi 16 lira olmuş. Bir sakız 25 kuruştu 3 lira olmuş. Böyle şey olmaz. Bu devlet nerede? Her gün zam.”
Zabıta kendisini engellemeye çalışınca vatandaş şöyle tepki verdi: “Her gün zam, her gün zam! Ne yapacağız? Kapatmayacağım. Konuşacağım. Konuşmayım da ne yapayım? Kime derdimi anlatacağım?”
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