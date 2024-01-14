  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. ''Zavadanak Bekir'' yerel seçimlerde aday oldu

''Zavadanak Bekir'' yerel seçimlerde aday oldu

Güncelleme:

Antalya’da geçirdiği trafik kazası sonrası İHA muhabirne yaptığı açıklamada ‘zavadanak çarptı’ ifadesiyle Türkiye’nin yüzünü güldüren Bekir Varol muhtar adayı olduğunu açıkladı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 15 Mart 2020 tarihinde meydana gelen trafik kazasının ardından kaza sırasında diğer araç sürücüsüne "Coronadan mı kaçıyordun", trafik polisine de "Zavadanak çarptı" sözleriyle sosyal medyada gündem olan Bekir Varol, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak seçimlerde annesinin köyü olan Seydiler Mahallesinden muhtar adayı olduğunu açıkladı.

Antalya’da geçirdiği trafik kazası sonrası İHA muhabirne yaptığı açıklamada ‘zavadanak çarptı’ ifadesiyle Türkiye’nin yüzünü güldüren Bekir Varol muhtar adayı olduğunu açıkladı.

Bekir Varol “Ben anamın köyü olan Seydiler’den muhtarlığa aday olma kararı aldım. Şu an elimdeki sosyal medya gücünü de kullanarak köyümün yol, su, elektrik gibi problemleri zavadanak çözüme kavuşturacağım. Seydiler’in yaşanabilir bir yer değil yaşanmaktan zevk alınan bir yer olması için köylülerimden destek bekliyorum. Sandığa geleceksiniz. Oylarınızı zavadanak kullanacaksınız. Güzel bir yaşama zavadanak merhaba diyeceğiz” dedi.

Antalya’da geçirdiği trafik kazası sonrası İHA muhabirne yaptığı açıklamada ‘zavadanak çarptı’ ifadesiyle Türkiye’nin yüzünü güldüren Bekir Varol muhtar adayı olduğunu açıkladı.

Zavadanak Bekir kimdir ?

geçtiğimiz 15 Mart'ta Antalya Manavgat'ta meydana gelen trafik kazasıyla tanınan Bekir Varol'un polis ve karşı tarafla diyalogları güldürmüştü.

Polisin yaptığı alkol testinde 2.2 promil alkollü çıkan Varol, diğer araç sürücü Niyazi K.'ye, "Korona'dan mı kaçıyorsun. Hadi ben sarhoş olabilirim ama devletin ışıklarına uymayan o. Kırmızı ışıkta geçtin" şeklinde tepki göstermişti. Varol'un ayrıca polis ekiplerine olayı anlatırken kullandığı ‘Zavadanak bana çarptı' sözleri de kendisini fenomen yapmış, Türkiye'nin gündemine oturmuştu.

Kaza sonrası sürücü belgesine 6 ay süresince el konulup para cezası uygulanan Varol hakkında ‘trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan Manavgat 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davada 5 ay hapisle cezalandırılan Varol'un cezası kesinleşti. Alanya Adliyesine giderek teslim olan Varol, işlemlerinin ardından cezaevine gönderilmişti.

İHA

Etiketler zavadanak bekir muhtar adayı yerel seçim seçim aday
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
AKOM açıkladı: Kar beklerken yalancı bahar geri dönüyor AKOM açıkladı: Kar beklerken yalancı bahar geri dönüyor İBB'ye film gibi kumpas! Görüntüler pes dedirtti İBB'ye film gibi kumpas! Görüntüler pes dedirtti Yer: İstanbul... Yolu kapatıp havaya para saçtılar Yer: İstanbul... Yolu kapatıp havaya para saçtılar Yeni haftada hava nasıl olacak ? İşte 5 günlük hava tahminleri Yeni haftada hava nasıl olacak ? İşte 5 günlük hava tahminleri Kimyasal sızıntı paniği! Gökyüzü turuncuya büründü Kimyasal sızıntı paniği! Gökyüzü turuncuya büründü Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan 2024 için 1 iyi, 1 kötü haber Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan 2024 için 1 iyi, 1 kötü haber Ankara'da fabrika yangını Ankara'da fabrika yangını Ocak ayının ortasında denizin keyfini çıkardılar Ocak ayının ortasında denizin keyfini çıkardılar Alman gazeteden skandal Türkiye haritası Alman gazeteden skandal Türkiye haritası Otomobil, 2 araca çarptı: Çok sayıda yaralı var Otomobil, 2 araca çarptı: Çok sayıda yaralı var