''Zavadanak Bekir'' yerel seçimlerde aday oldu

Antalya’da geçirdiği trafik kazası sonrası İHA muhabirne yaptığı açıklamada ‘zavadanak çarptı’ ifadesiyle Türkiye’nin yüzünü güldüren Bekir Varol muhtar adayı olduğunu açıkladı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 15 Mart 2020 tarihinde meydana gelen trafik kazasının ardından kaza sırasında diğer araç sürücüsüne "Coronadan mı kaçıyordun", trafik polisine de "Zavadanak çarptı" sözleriyle sosyal medyada gündem olan Bekir Varol, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak seçimlerde annesinin köyü olan Seydiler Mahallesinden muhtar adayı olduğunu açıkladı.

Bekir Varol “Ben anamın köyü olan Seydiler’den muhtarlığa aday olma kararı aldım. Şu an elimdeki sosyal medya gücünü de kullanarak köyümün yol, su, elektrik gibi problemleri zavadanak çözüme kavuşturacağım. Seydiler’in yaşanabilir bir yer değil yaşanmaktan zevk alınan bir yer olması için köylülerimden destek bekliyorum. Sandığa geleceksiniz. Oylarınızı zavadanak kullanacaksınız. Güzel bir yaşama zavadanak merhaba diyeceğiz” dedi.

Zavadanak Bekir kimdir ?

geçtiğimiz 15 Mart'ta Antalya Manavgat'ta meydana gelen trafik kazasıyla tanınan Bekir Varol'un polis ve karşı tarafla diyalogları güldürmüştü.

Polisin yaptığı alkol testinde 2.2 promil alkollü çıkan Varol, diğer araç sürücü Niyazi K.'ye, "Korona'dan mı kaçıyorsun. Hadi ben sarhoş olabilirim ama devletin ışıklarına uymayan o. Kırmızı ışıkta geçtin" şeklinde tepki göstermişti. Varol'un ayrıca polis ekiplerine olayı anlatırken kullandığı ‘Zavadanak bana çarptı' sözleri de kendisini fenomen yapmış, Türkiye'nin gündemine oturmuştu.

Kaza sonrası sürücü belgesine 6 ay süresince el konulup para cezası uygulanan Varol hakkında ‘trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan Manavgat 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davada 5 ay hapisle cezalandırılan Varol'un cezası kesinleşti. Alanya Adliyesine giderek teslim olan Varol, işlemlerinin ardından cezaevine gönderilmişti.

İHA