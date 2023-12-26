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32 ilde terör operasyonu: Yüzlerce gözaltı var

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 32 ilde bölücü terör örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 208 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 32 ilde bölücü terör örgütüne yönelik düzenlenen ''Kahramanlar-36'' adlı operasyonda 208 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. 

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"32 ilde Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen “KAHRAMANLAR-36” Operasyonlarında 208 şüpheli yakalandı Aziz Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz.

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı Koordinesinde düzenlenen “KAHRAMANLAR-36“ Operasyonları kapsamında; Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Batman, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hakkari, İstanbul, İzmir, Kars, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Osmaniye, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tunceli ve Van olmak üzere toplam 32 ilde; Bölücü Terör Örgütüne örgütüne üye olan ve faaliyetlerde bulunan, Örgütünün şehir merkezilerinde gençlik yapılanması içerisinde olan, Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yapan, Terör örgütüne finans sağlayarak örgüt adına faaliyet gösteren şüpheli yakalandı.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilince kadar kararlılıkla devam edecek."

 

İHA

Etiketler içişleri bakanı ali yerlikaya bölücü terör örgütü terör operasyon gözaltı
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