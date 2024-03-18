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4 ilde kripto para vurgunu; 1'i asker 8 gözaltı

4 ilde kripto para vurgunu; 1'i asker 8 gözaltı
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Samsun merkezli 4 ilde ''kripto para yatırım'' adıyla internet üzerinden dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 1'i asker 8 şüpheli, eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçunu işledikleri belirlenen 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. 'Kripto para yatırım' şeklinde sahte internet sitelerinden dolandırıcılık yapan 8 şüpheli, düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Manisa'da 4, Adana'da 2 ve Isparta'da yakalanan 1 şüpheli, Samsun'a getirildi. Ankara'da yakalanan ve asker olduğu öğrenilen 1 şüphelinin ise ifadesinin orada alınacağı öğrenildi.

DHA

Etiketler samsun kripto para dolandırıcı kripto para yatırımı gözaltı
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