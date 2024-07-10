4 terörist öldürüldü; çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini, sığınaklarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini duyurdu.

Yurt içi ve sınır ötesinde operasyonlar tam gaz devam ediyor.



Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ''Kahraman komandolarımız, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit ettiği 4 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Teröristlerin kullandıkları sığınakta yapılan arama-tarama faaliyetlerinde birçok silah ve mühimmat ele geçirildi.'' denildi.

Bölgede ayrıca, 1 adet M-16 piyade tüfeği, 4 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 adet AT-4 tanksavar silahı, 1 adet Dragunov keskin nişancı silahı, 1 adet Zagros keskin nişancı silahı ile çok sayıda mühimmat ele geçirildiği belirtildi.