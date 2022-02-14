4'üncü kattan düşen Kübra'nın son sözleri ortaya çıktı

Bizim Köyün Kızları yarışmasıyla ünlenen Kübra E.'nin 4'üncü kattan düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin olayda yeni detaylar ortaya çıktı. Genç kadının, olaydan hemen önce eski sevgilisiyle tartıştığı öğrenildi.

Kübra E. (30), bir yarışma programına katıldıktan sonra adını duyurup ünlü olmuş, Sosyal Medya Fenomeni haline gelmişti. Kübra E., 30 Ocak’ta sabaha karşı İstanbul Avcılar Gümüşpala Mahallesi’ndeki bir apartmanın dördüncü katından düştü. Ağır yaralanan Kübra E., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis, olay sırasında evde bulunan eski sevgilisi Mehmet Emre Ş. ile Mikail Ö., Hami A., Mahmut Emir Ş., Ayşe Ç., Muhammed Ali Ş. ve Brezilya doğumlu Luiza Marina C.’yi Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla gözaltına aldı. 7 şüpheli, sorgularının ardından serbest bırakıldı.

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, Kübra E.’nin, eski sevgilisi Mehmet Emre Ş.’nin evine gittiği ve bir sosyal medya paylaşımından dolayı tartıştığı ileri sürülmüştü. Ardından da Kübra E.’nin sinirlenerek kendisini boşluğa bıraktığı iddia edilirken D-100 Karayolu’nun karşı tarafındaki binada oturan bir kişinin duyduğu bağırma sesleri üzerine cep telefonu ile bu evi kameraya aldığı ve bu sırada Kübra’nın balkondan kendini bıraktığı anı görüntülendiği de ortaya çıkmıştı. Soruşturma devam ederken, o gece evdekilerin ifadeleri Kübra E.’yi ölüme götüren tartışmanın detaylarını içeriyor…

HANİFE İÇİN GİTTİ MARİNA’YI GÖRDÜ

İfadelere göre Kübra E., geçen aralık ayında ayrıldığı üç yıllık sevgilisi Mehmet Emre Ş.’nin Hanife adlı ortak arkadaşlarının Instagram fotoğrafına ‘like (beğeni)’ yaptığını gördü. O gece birkaç arkadaşıyla birlikte “Neden like yaptın?” diye Mehmet Emre’nin evine gitti. Mehmet Emre önce kapıyı açmak istemedi. Çünkü evde Brezilyalı yeni sevgilisi vardı. Ardından Brezilyalı sevgilisini odaya kilitleyip Kübra’yı içeri aldı. Tartışmaya başladılar. Kübra E., “Hanife’yi neden ekledin? Beni rezil ediyorsun, taşıyamıyorum bunu” diye tepki gösterdi. Bu sırada sesleri duyan Brezilyalı Luiza Marina C. (26) odadan çıktı. Mehmet Emre’nin sevgilisi Marina’yı gören Kübra E., “Bunun için mi ilişkimizi bitirdin!” diyerek daha da sinirlendi. Marina’nın üzerine yürüdü. Kısa bir arbedenin ardından tekrar tartışmaya başladılar. Mehmet Emre, “Yeter artık senden kurtulmak istiyorum” deyince, Kübra E. de “Benden kurtulun o zaman” diyerek balkona koştu. Bir arkadaşı da ardından gitti ama acı sona engel olamadı.

‘BENİ ODAYA KİLİTLEDİLER’

Polis, İstanbul’daki bir firmada çalışan Brezilyalı Luiza Marina’nın da ifadesini aldı. Mehmet Emre ile iki haftadır Sevgili olduklarını söyleyen Luiza Marina, ifadesine o geceyi şöyle anlattı: “Gece yarısından sonra kapı ısrarla çaldı. Emre yanımdan ayrılarak diğer odaya gitti. Beni de odaya kilitledi. Sonra ben çıkmak istedim. Emre gelerek içerde eski kız arkadaşının olduğunu söyledi. Biz konuşurken oradakilerden biri bana saldırmaya çalıştı. Emre araya girdi. Beni tekrar odaya kapattı. Dışarıda Tartışma büyüdü. Çok sesler geldi. Sonra birinin ‘Ambulans, ambulans’ diye bağırdığını duydum. Camdan baktığımda bana saldıran kızın kanlar içinde yattığını gördüm.”

Hürriyet