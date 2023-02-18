5 FETÖ'cü sınırda yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan FETÖ mensubu 5 kişinin yakalandığını duyurdu.
Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçik, hudutlarımızın güvenliği için de görevinin başında. Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişi jandarma ile koordine kurularak yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.
DHA
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