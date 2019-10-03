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  3. 03 Ekim 2019 11:53

5 haftalık hamile kayıp kadını Müge Anlı buldu

Müge Anlı'nın programında ekranlarında yine büyük bir buluşma gerçekleşti. evinden kaçan 5 haftalık hamile kadının canlı yayında anlattıkları şoke etti.

5 haftalık hamile kayıp kadını Müge Anlı buldu
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Aksaray’da 30 Eylül Pazartesi günü kayıplara karışan 5 haftalık hamile 19 yaşındaki Neriman Altınkaya, her yerde aranıyordu. Eşi Muhammed Ali Altınkaya ve annesi Nurten Karataş, Müge Anlı’ya başvurarak yardım istedi.

Usta Gazeteci Müge Anlı, genç kadını buldu. Ancak Neriman Altınkaya’nın anlattıkları şok etti. “Evlenmek istemiyordum, zorla evlendim. Başkasını seviyordum. Dayanamayıp sevdiğim kişi ile kaçtım. Bebeğimi de stresten kaybettim” dedi.

Anlatılanları gözyaşları içinde dinleyen anne Nurten Karataş; kızının eve dönmesini isteyerek; “Gel, tüm sorunları birlikte çözelim” çağrısını yaptı.

 

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