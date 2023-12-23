5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG’li teröristin komandolar tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
MSB'den yapılan açıklamada "Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG’li terörist Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi." denildi.
MSB'nin açıklamasında "Her nerede olursa olsun terör örgütü PKK/YPG ile mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek!" ifadeleri kullanıldı.
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