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5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG’li teröristin komandolar tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

 MSB'den yapılan açıklamada "Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG’li terörist Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi." denildi.

MSB'nin açıklamasında "Her nerede olursa olsun terör örgütü PKK/YPG ile mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek!" ifadeleri kullanıldı.

Etiketler tsk mehmetçik terörist operasyon pkk ypg
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