511 milyon lirayla firar eden Tosuncuk'un cebinden bakın ne kadar çıktı!

Çiftlik Bank kurucusu "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'ın emniyetteki sorgusunun detayları ortaya çıkmaya devam ediyor.

Kurduğu "Çiftlik Bank" sistemi üzerinden çok sayıda kişiyi mağdur ettiği için yargılanan ve soruşturmanın bir numaralı sanığı Mehmet Aydın'ın, geçtiğimiz yıllarda Güney Amerika ülkelerinde lüks hayatı gündem olmuştu. İstanbul Emniyeti'ndeki sorgusunun ardından bu sabah adliyeye gönderilen Aydın'ın lüks yaşamıyla ilgili de sorular sorulduğu kaydedildi.

URUGUAY'DAKİ BAĞLANTISI TUTUKLANINCA BRAZİLYA'YA KAÇMIŞ

Uruguay'daki para trafiğini, bütün ticari ve hukuki bağlantılarını sağlayan ortağı Osman Naim K.'nın Montevideo'da hükümet güçlerince tutuklandıktan sonra Brezilya'ya kaçan 'Çiftlik Bank' davası sanığı Aydın'ın, bu ülkede tutuklanmaktan son anda kurtulup kaçtığı öğrenildi. İfadesini alan sorgu polislerine "borçları ödeyeceğim" diyen Aydın, bu ödemeyi nasıl yapacağına kaçamak cevaplar verdiği aktarılırken, 'boşandı' denilen eşi Sıla Aydın ile de resmi kayıtlara göre henüz evli oldukları aktarıldı. Firari olarak kırmızı bültenle arandığı sırada yaşadıkları hakkında da bilgi veren Aydın'ın, Uruguay'da tutuklanmaktan son anda kurtulduğu, bu ülkedeki Ferrari marka aracına ve lüks evine el konulduğunu anlattığı ortaya çıktı.

PARALAR SUYUNU ÇEKİNCE BİTCOİN'LERİ HARCAMIŞ

Sanık Aydın'a Balıkesir'de Nisan 2018'de polis ekiplerince düzenlenen baskında el konulan yüzlerce bilgisayarın bulunduğu depoyla ilgili de sorular yöneltildi. Bitcoin tarlası olarak kullanılan adresle ilgili bilgisi olmadığını söyleyen Mehmet Aydın'a "Hesaplarında kripto para var mı?" diye de soru yöneltildi. Aydın'ın polisin bu sorusuna "Vardı, ancak mal varlığıma el konulunca harcadım" dediği aktarıldı.

"BORÇLARINI NASIL ÖDEYECEKSİN?" SORUSUNA KAÇAMAK CEVAPLAR VERDİ

Mehmet Aydın'ın, polisteki sorgusunda mağdurlarla yaptığı anlaşmalar gereği, iflas ettiğinde ya da sistemin kapatılması durumunda, Türkiye'de kurduğu 200 milyon liralık tesisleri teminat olarak gösterdiğini söylediği öğrenildi. Soruşturma gereği el konulan mal varlığı ile bu borçların nasıl ödeyeceği sorulan Çiftlik Bank kurucusunun, yöneltilen bu tür sorulara kaçamak cevaplar verdiği, nakit parası olup olmadığını ise yanıtsız bıraktığı ileri sürüldü.

CEBİNDEN 116 LİRA ÇIKTI

511 milyon lirayla Arjantin'e giden, 40 dakikalık feribot yolculuğuyla Uruguay'a geçen, burada kurduğu inşaat şirketine el konulunca yaşamını Brezilya'da sürdüren Aydın'ın Türkiye'ye geldiğinde cebinde 116 lira karşılığına denk düşen 70 Brezilya Reali olması dikkat çekti.