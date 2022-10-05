  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 5'li çete davasını Erdoğan kazandı! Kılıçdaroğlu 50 bin TL ödeyecek

5'li çete davasını Erdoğan kazandı! Kılıçdaroğlu 50 bin TL ödeyecek

5'li çete davasını Erdoğan kazandı! Kılıçdaroğlu 50 bin TL ödeyecek

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, "Kılıçdaroğlu'nun '6 milyar Lirayı 5'li Çeteye peşkeş çektin' davasında mahkeme hakiminin hukuksuz yaklaşımları nedeniyle" Erdoğan'ın 50 bin TL'lik tazminat kazandığını duyurdu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Kılıçdaroğlu'nun "6 milyar Lirayı 5'li Çeteye peşkeş çektin" açıklaması nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açtığı davada mahkemenin 50 bin TL tazminata karar verdiğini açıkladı.

Çelik, mahkeme hakiminin, delillerinin hiçbirini toplamadan, hakimin reddi prosedürünü uygulamadan tazmina karar verdiğini belirtti. 

"BU DAVAYI KAZANACAĞIZ!"

Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun "6 milyar Lirayı 5'li Çeteye peşkeş çektin" açıklaması nedeniyle Erdoğan tarafından açılan davada,

Mahkeme Hakimi; delillerimizin hiç birini toplamadan,  Hakimin reddi prosedürünü de uygulamadan, 50.000 TL tazminata karar verdi!

Mahkeme hakiminin hukuksuz yaklaşımları, görevini kötüye kullanması, suç işlemesi nedeniyle elbette yasal haklarımızı kullanıp hukuk önünde hesap sorulmasını sağlayacağız!

Dahası Genel Başkanımızın eleştirisinde haklı olması nedeniyle de sonraki süreçte bu davayı da kazanacağız!

Etiketler 5'li çete kemal kılıçdaroğlu peşkeş recep tayyip erdoğan dava mahkeme tazminat
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Erdoğan grup toplantısında ne açıklayacak? Detaylar belli oldu
Bakan Soylu'nun iptal edilen uçuşunun sırrı...
Gram altın 1.030 TL'yi aştı, uzmanlar uyardı
Sular çekildi, Türkiye'deki milattan önce 8'incü yüzyıldan kalan sır ortaya çıktı
Benzin ve motorine çifte zam! 20 TL seviyesi yine aşıldı
Kamu işçilerinin günlük yemek ücretine zam
Ünlü seri katillerin burçları aynı çıktı! Listede sadece 4 burç var
Cübbeli Ahmet'in kayınbiraderi de siyasete girdi
''Doğal viagra'' olarak biliniyor! İşte doğanın mucizesi...
Vatandaş yine kuyrukta! İndirimi duyan koştu