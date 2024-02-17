6 hain daha öldürüldü
Mehmetçik'in hem sınır içi hem sınır dışı operasyonları tüm hızıyla sürerken Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde eli kanlı bölücü terör örgütü mensubu 6 terörist daha etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildiği ifade edildi.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklama şu şekilde;
Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil!
Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.
Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek.
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