6 hain daha öldürüldü

Mehmetçik'in hem sınır içi hem sınır dışı operasyonları tüm hızıyla sürerken Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde eli kanlı bölücü terör örgütü mensubu 6 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildiği ifade edildi. MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklama şu şekilde; Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil! Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek.