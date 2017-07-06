6 Temmuz Süper Loto sonuçları açıklandı

Süper Loto sonuçları, 6 Temmuz gecesi noter huzurunda gerçekleşen çekilişin ardından açıklandı. Bir kişinin 37 Milyon 764 bin TL'lik büyük ikramiyeye sahip olduğu çekiliş, Milli Piyango İdaresi tarafından kamuoyu ile paylaşıldı. İşte, merakla beklenen 6 Temmuz Süper Loto sonuçları ve ikramiye tutarları

6 Temmuz Süper Loto sonuçları, kısa bir süre önce açıklandı. 11. kez devreden Süper Loto'da çekiliş akşam saatlerinde gerçekleşti. 35 Milyon TL'yi aşan büyük ikramiye bir kişiye, Ankara Keçiören'e çıktı.

İşte, Milli Piyango İdaresi tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişin ardından 6 Temmuz Süper Loto sonuçları..

Süper Loto'nun 40 Milyon TL kazandıran rakamları; 2, 5, 24, 39, 45, 49

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: ANKARA / KEÇİÖREN

6 bilen kişi sayısı : 1/ Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 37.764.956,65 TL

5 bilen kişi sayısı : 195/ Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 11.667,50 TL

4 bilen kişi sayısı : 12.729/ Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 192,35 TL

3 bilen kişi sayısı : 269.211/ Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 15,65 TL

Çekilişte, 46 milyon 701 bin 694 lira 45 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan kamuya KDV olarak 6 milyon 452 bin 448 lira 71 kuruş, şans oyunları vergisi olarak da 3 milyon 610 bin 804 lira 13 kuruş aktarılacak.

SÜPER LOTO İKRAMİYELERİ NERELERDEN ALINIR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.