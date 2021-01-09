SON DAKİKA
AĞIR HASTA SAYISI 3 BİNİN ALTINA DÜŞTÜ! İŞTE SON 24 SAATİN KORONA TABLOSU
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 09 Ocak 2021 17:11

7 aydır kayıp genç kızın cesedi ormanda asılı halde bulundu

Antalya'da 7 aydır kayıp olan Kazakistan uyruklu Arailym Orynbayeva'nın cesedi, ormanda ağaca asıllı halde bulundu.

7 aydır kayıp genç kızın cesedi ormanda asılı halde bulundu
A+ A-

Olay, 8 Mayıs tarihinde Konyaaltı ilçesi Sarısu Mahallesi'nde meydana geldi. Annesi Saltanat Orynbayeva ve kardeşleriyle birlikte yaşayan Arailym Orynbayeva, 8 Mayıs günü annesiyle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine genç kız, evden çıktıktan sonra cep telefonunu kapattı. Son olarak Sarısu bölgesindeki ormanlık alana doğru giderken görülen Orynbayeva'dan bir daha haber alınamadı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, aramayı bırakmadı. AKUT ve beraberinde AFAD ile ormanda uzun süre arama yapan ekipler bir sonuç alamadı.

ORMANDA ASILI BULUNDU
Genç kızın son olarak gittiği yerleri cep telefonu sinyallerinden belirleyen polis, bu sabah saatlerinde yine Sarısu bölgesi Anltınyaka Yolu üzerindeki ormanlık alanda arama çalışması başlattı. AFAD ekiplerinin dahil olduğu arama çalışmalarına Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri de destek verdi. Ormanlık alanda arama yapan polis, Arailym Orynbayeva'nın cansız bedenini bir ağaçta asılı buldu. Genç kızın intihar ettiği üzerinde durulurken, cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ANNESİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Cinayet bürosu ekipleri, annesi Saltanat Orynbayeva'yı teşhis için morga çağırdı. Kısa sürede Adli Tıp Kurumu morgunun önüne gelen Orynbayeva, içeriye girmeden önce "İnşallah kızım değildir" diye dua etti. Kızının cesedini teşhis eden Kazak anne, gözyaşları içerisinde dışarıya çıktı. Saltanat Orynbayeva'yı yanındaki arkadaşı sakinleştirmeye çalıştı.

ceset , bedeni , cansız
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM