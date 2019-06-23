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  3. 23 Haziran 2019 10:38

71 yaşındaki kadın oy kullanmaya yürüteçle geldi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi'nda 71 yaşındaki bir vatandaş, vatandaşlık görevini yapmak için oy kullanmaya yürüteçle geldi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi için oy kullanma işlemi başladı. Sabah erken saatlerde yürüteç yardımıyla oy kullanacağı okula gelen 71 yaşındaki bir kadın, görevlilerin yardımıyla oy kullanacağı kabinin yanına giderek, vatandaşlık görevini yerine getirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi için bugün İstanbullu seçmen sandığa gidiyor. Sabah 08.00 itibariyle Sultangazi Piri Reis Ortaokulu’nda da seçmenler oylarını kullanmaya başladı.

Gencinden yaşlısına birçok seçmen oy kullanacağı sandığa giderek vatandaşlık görevini yerine getiriyor. Yürüteç yardımıyla oy kullanacağı okula gelen 71 yaşındaki bir seçmen de, görevlilerin yardımıyla oy kullanacağı kabinin yanına giderek vatandaşlık görevini yerine getirdi.

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