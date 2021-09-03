81 ile gönderildi: Aşı olmayan işçiye PCR zorunluluğu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, koronavirüs aşısı olmayan işçilerden 6 Eylül itibarıyla iş yeri veya işveren tarafından zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi istenebileceğini bildirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Covid-19 aşısı olmayan işçilerden 6 Eylül itibarıyla iş yeri veya işveren tarafından zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi istenebileceğini bildirdi. Konuyla ilgili genelge 81 il valiliğine gönderildi. TEST SONUÇLARI İŞYERİNDE KAYIT ALTINDA TUTULACAK Test sonuçları gerekli işlemler yapılmak üzere iş yerinde kayıt altında tutulacak.