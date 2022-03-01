  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. ABD Konsolosluğu Ukrayna Bayrağıyla aydınlatıldı

ABD Konsolosluğu Ukrayna Bayrağıyla aydınlatıldı

ABD Konsolosluğu Ukrayna Bayrağıyla aydınlatıldı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) İstanbul Başkonsolosluğu binası, Ukrayna Bayrağının renkleri ile aydınlatıldı.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) İstanbul Başkonsolosluğu binası, Ukrayna Bayrağının renkleri ile aydınlatıldı. 
ABD İstanbul Başkonsolosluğu binası, dün akşamdan itibaren, Ukrayna Bayrağının sarı ve mavi renkleriyle ışıklandırıldı. Binanın aydınlatılmış hali Başkonsolosluğun Twitter hesabından #UnitedwithUkraine, #Ukraine, #UkraynanınYanındayız ve #Ukrayna etiketleriyle paylaşıldı.

Etiketler abd ukrayna renk
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Evine gitmek için ücret ödemek zorundaki milyonlarca İstanbullu bu kararı bekliyor!
Kadirov'un Çeçen ordusu Ukrayna topraklarında görüntülendi
Orduya katılan Ukrayna güzeli Lenna: O fotoğraflar gerçek değil
Dedesinin yıllar önce sattığı 1964 model arabayı bulup tekrar satın aldı
Perşembe açıklanacak enflasyon için ''eyvah'' dedirten korkutan tahmin
İşte en tehlikeli 20 şifre! Siz hala bu şifreleri kullanıyorsanız....
İşte dünyanın en güçlü orduları: Türkiye kaçıncı sırada?
Ebrar Karakurt'tan eski sevgilisi İmge'ye küfürlü gönderme
Yüzde 100 elektrikli Renault Megane E-Tech tüm kuralları bozacak!
Bomba iddia: Putin ailesini nükleere karşı korumalı sığınağa gönderdi