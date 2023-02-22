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ABD’de binden fazla uçuş iptal edildi

ABD’de binden fazla uçuş iptal edildi
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ABD’nin batı ve orta eyaletlerini etkisi altına alan kar fırtınası nedeniyle bin 35 uçuş iptal edildi.

ABD’nin batı ve orta eyaletlerinde kar fırtınası etkili oldu. Havayolları, iç ve dış hatlarda toplam bin 35 uçuşu iptal etti. Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından yapılan açıklamada, şiddetli hava koşullarının bu hafta birçok eyalette uçuşların gecikmesine ve iptaline neden olabileceği uyarısında bulunuldu. Southwest Airlines, 235 uçuşla iptal edilen uçuşlarda ilk sırada yer alırken, onu 197 uçuş iptali ile Delta Air Lines takip etti.

Etiketler abd uçuş iptal
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