Abdurrahman Dilipak'tan olay olacak ''kral çıplak'' çıkışı: Danışmanları, trolleri, medyaları...

AK Parti'ye olan yakınlığıyla bilinen Yeni Akit'in, AK Parti ile mahkemelik olan yazarı Abdurrahman Dilipak "çıplak kral" çıkışıyla dikkatleri üzerine çekti. Dilipak yazısında "Çıplak kıralın kaftanına övgüler dizen danışmanları, trolleri, mediaları ile yalan rüzgarlarının toz ve dumanından göz gözü görmüyor" dedi.

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, “Bir aşk hikayesi!” başlıklı bir yazı kaleme aldı. Dilipak, dünyadaki teknolojik gelişmelere de değindiği yazısında

“Allah’a “kul” olunur. Resulüne “Ümmet”. Onlara aşık olunmaz” diyen Dilipak, “Sahi bu bizim AB, ABD, NATO aşkımız ne zaman, nasıl bitecek? Bunlara aşık olanlar, onlarla birlikte haşrolacaklarını hiç düşünmüyorlar mı?” ifadelerini kullandı.

Zaman zaman yazılarında hükümete de eleştirilerde bulunan Dilipak, yazısını şöyle sürdürdü:

“’Melek maskeli Şeytan’larla dolu çevremiz. Çıplak kıralın kaftanına övgüler dizen danışmanları, trolleri, mediaları ile yalan rüzgarlarının toz ve dumanından göz gözü görmüyor.

Bizim çocukluğumuzda bir “Cilalı İbo” vardı. Bugün, “cilalı adam” devrini yaşıyoruz. Ortalık “Cilalı ibiş”lerle dolu! İbiş ortaoyununda “aptal uşak” rolünü oynayan komedyene denir.. Aptal, Şapşal.. Şaklaban, Palyaço tipler her şeyi yüzlerine gözlerine bulaştırıp, kaş yapayım derken göz çıkaran tiplerdir. Bu süzme salaklığın hat safhasında olan kişilere verilen takma ad olarak İbişler dün olduğu gibi günümüzde de her yerde varlar. Belki de İbişler “Kahtı Rical” denilen adam yokluğu dönemlerinde “günah keçisi” rolü de üstlenir. İbişleri toplamak da, dağıtmak da kolaydır. Bunların arkasından ağlayan da olmaz. Çünkü çabuk unutulurlar.”

Abdurrahman Dilipak'ın Yeni Akit'teki yazısının tamamı için...