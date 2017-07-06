FETÖ operasyonları devam ediyor: 22 gözaltı
FETÖ operasyonları devam ediyor: 22 gözaltı
Hayalinizdeki işe kavuşun ! Haber3.com editör arıyor...
Hayalinizdeki işe kavuşun ! Haber3.com editör arıyor...
Seks kölesi kadınların yıllar sonra ilk görüntüleri
Seks kölesi kadınların yıllar sonra ilk görüntüleri
TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 4 terörist ölü
TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 4 terörist ölü
Türkiye'den Avrupa'nın kararına ilk tepki
Türkiye'den Avrupa'nın kararına ilk tepki
Piyasalar alev alev ! Euro tüm zamanların rekorunu kırdı
Piyasalar alev alev ! Euro tüm zamanların rekorunu kırdı
Haber3.com'un haberlerini sitenize ekleyin, sitenizi biz güncelleyelim
Haber3.com'un haberlerini sitenize ekleyin, sitenizi biz güncelleyelim
Bu para adamı çıldırtır ! Süper Loto rekora koşuyor
Bu para adamı çıldırtır ! Süper Loto rekora koşuyor
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 06 Temmuz 2017 16:34

Adalet Yürüyüşü'nde bir kişi daha fenalaştı

Adalet Yürüyüşü esnasında aşırı sıcaklar nedeniyle bir vatandaş fenalık geçirdi.

Adalet Yürüyüşü'nde bir kişi daha fenalaştı
A+ A-

Adalet Yürüyüşü esnasında aşırı sıcaklar nedeniyle fenalık geçiren vatandaşa ambulans gelene kadar ilk müdahaleyi kendisi de hekim olan Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte Ankara'dan Adalet Yürüyüşü'ne katılanlar arasında bulunan bir vatandaş, yürüyüş esnasında fenalık geçirdi.

Ambulans ekipleri gelene kadar hastaya ilk müdahaleyi Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz yaptı.

Başkan Altınok Öz’ün müdahalesinin ardından gelen sağlık ekipleri, vatandaşı hastaneye sevk etti.

İHA

müdahale , adalet yürüyüşü , vatandaş , fenalık