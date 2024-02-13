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Adana Büyükşehir Belediyesi'ne silahlı saldırıda bulunan şahsın ifadesi ortaya çıktı

Adana Büyükşehir Belediyesi'ne silahlı saldırıda bulunan şahsın ifadesi ortaya çıktı
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Adana’da Büyükşehir Belediyesi'nin binasına silahlı saldırıda bulunan ve Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük'ü öldürülen şüphelinin ifadesi ortaya çıktı.

Adana’da Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili Samet G.'ü öldürülen şüpheli adliyeye sevk olurken emniyetteki ifadesinde, ”Öldürmek istemiyordum, sadece korkutmak istedim” dedi.

Olay, 12 Şubat günü Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi'ndeki Adana Büyükşehir Belediye binasında meydana geldi. İddiaya göre, belediyeye bağlı Halk Ekmek'te çalışan Mikail G. (44) Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili Samet G. (40) ile konuşmak için makamına gitti. Bir süre sonra aralarında tartışma yaşanınca Mikail G. yanındaki tabanca ile Samet G.’ü yaraladı.

Mikail G., Samet G.’ü vurduktan sonra tabanca ile belediyenin içerisinde defalarca havaya ateş açarak binadan ayrıldı. Mikail G. akabinde bölgedeki Yarbaşı Şehit Erdoğan Çıtak Polis Merkezine giderek teslim oldu.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Samet G.’ü belediyenin hemen karşısında bulunan özel bir hastaneye kaldırdı. Burada yapılan müdahalelere rağmen G. kurtarılamadı.

 'SADECE KORKUTACAKTIM'

Şüpheli Mikail G. emniyetteki ifadesinde, ”Beni dolandırdı, alacağım vardı vermedi. Sinirlendim vurdum. Pişmanım, aklımda vurmak yoktu, sinirlenip vurdum. Öldürmek istemiyordum, korkutacaktım sadece” dediği öğrenildi.

Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından kasten adam öldürme suçundan adliyeye sevk oldu.

Etiketler ifade adana belediye saldırı
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