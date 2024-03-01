  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Adaylığı düşürülmüştü: İYİ Parti o ilçede yeni adayını açıkladı

Adaylığı düşürülmüştü: İYİ Parti o ilçede yeni adayını açıkladı

Adaylığı düşürülmüştü: İYİ Parti o ilçede yeni adayını açıkladı
Güncelleme:

İYİ Parti, Hüseyin Bayındır'ın adaylığının düşürülmesinin ardından Genel Başkan Danışmanı Kevser Koyuncu Ofluoğlu'nu Mamak adayı olarak belirledi.

İYİ Parti, Mamak Belediye Başkanlığı'na emekli Albay Kevser Koyuncu Ofluoğlu'nu aday gösterdi.

İYİ Parti Ankara İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Mamak Belediye Başkan adayımız Sn. Kevser Koyuncu Ofluoğlu olarak belirlenmiştir. Kendisine çıkmış olduğu bu yolda başarılar dileriz. Ankaramıza hayırlı uğurlu olsun" denildi.

Ankara İl Seçim Kurulu, İYİ Parti Mamak Belediye Başkan Adayı Hüseyin Bayındır'ın adaylığını, daha önce CHP'den aday adayı olup merkez yoklamasına katılması nedeniyle düşürmüştü. İYİ Parti'ye yeni adayı bildirmesi 3 Mart'a kadar süre verilmişti.

Etiketler iyi parti mamak aday
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İsrail'in yalanladığı kan donduran sivil katliamı kamerada İsrail'in yalanladığı kan donduran sivil katliamı kamerada Sınırdaki ucu bucağı bitmeyen kaçak göçmen kuyruğu kamerada Sınırdaki ucu bucağı bitmeyen kaçak göçmen kuyruğu kamerada Kira beyannamesinde yeni dönem başladı... İşte 10 maddeyle yeni beyannameler Kira beyannamesinde yeni dönem başladı... İşte 10 maddeyle yeni beyannameler Laiklik Günü 2. Abdülhamid'in torunu Kayıhan Osmanoğlu'nu rahatsız etti Laiklik Günü 2. Abdülhamid'in torunu Kayıhan Osmanoğlu'nu rahatsız etti Dolar, Euro ve altındaki yükseliş devam ediyor Dolar, Euro ve altındaki yükseliş devam ediyor Kolon kesenleri savunan Ersan Şen'e ayar verdiler: ''Burası TV programı değil'' Kolon kesenleri savunan Ersan Şen'e ayar verdiler: ''Burası TV programı değil'' Hastane bahçesinde silahlı saldırı: Yaralılar var Hastane bahçesinde silahlı saldırı: Yaralılar var Adem amca ile Yaren leylek 13. kez buluştu Adem amca ile Yaren leylek 13. kez buluştu BYD'nin Tesla'yı tahtından eden Çin işi Ferrari'si BYD U9 otomobil piyasasını salladı BYD'nin Tesla'yı tahtından eden Çin işi Ferrari'si BYD U9 otomobil piyasasını salladı Beşiktaş Galatasaray debrisi öncesi yapay zekadan skor tahmini! Beşiktaş Galatasaray debrisi öncesi yapay zekadan skor tahmini!