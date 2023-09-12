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Adaylığını açıklayacak mı? Özgür Özel basın toplantısı için tarih verdi

Adaylığını açıklayacak mı? Özgür Özel basın toplantısı için tarih verdi
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CHP Grup Başkanı Özgür Özel, sosyal medyadan yaptığı açıklamada kurultay süreciyle ilgili cuma günü basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı.

Kurultayda genel başkanlık için aday olacağı öne sürülen CHP Grup Başkanı Özgür Özel, bugün saat 14.00’te CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü duyurdu. Özel, kurultay sürecine ilişkin 15 Eylül Cuma günü CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı yapacağını açıkladı.

Özel’in bu akşam X (Twitter) hesabından yaptığı açıklamada “Bugün saat 14.00'te Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşme gerçekleştirdim. İçinde bulunduğumuz kurultay sürecine dair 15 Eylül Cuma günü Genel Merkezimizde bir basın toplantısı yapacağım.” ifadelerine yer verdi.

Özgür Özel'in cuma günü CHP Genel Başkan adaylığını duyuracağı iddia edilmişti. 

Etiketler özgür özel Kılıçdaroğlu aday chp
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