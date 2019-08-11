Adil Öksüz’ü arayan isim bakanlıktan çıktı !

Cumhuriyet’ten Seyhan Avşar’ın haberine göre, Prof. Kaymakcan, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde görev yapıyordu. FETÖ’nün Hava Kuvvetleri imamı olduğu iddia edilen ve darbenin planlayıcısı olarak geçen ancak 15 Temmuz’da gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Adil Öksüz de o dönem o fakültede görevliydi.

Kaymakcan’ın bazı AK Partili belediye başkanlarını makamında ziyaret ettiği öğrenildi.

Kaymakcan, FETÖ’nün 2012’de Arnavutluk’ta bulunan Beder Üniversitesi’nde düzenlediği “Beşeri Bilimlerde Manevi Arayışlar” isimli konferansa Öksüz ile katılmıştı. Bu konferansa katılan isimler zaman içinde kamuda veya akademide terfi üstüne terfi alarak hızla yükseldi. Bunların arasında Bingöl Üniversitesi’nden Prof. Dr. R. Kaymakcan da konferanstan tam bir yıl sonra dönemin Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç tarafından Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Genel Müdürlüğü’ne getirildi. Kaymakcan, 2015 seçimlerimde AK Parti’den milletvekili aday adaylığı gerekçesiyle istifa etmesine kadar bu görevde kaldı. Daha sonra müşavirlik görevini yürüten Kaymakcan’ın, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından gözaltına alınan Adil Öksüz ile telefonla konuştuğu ortaya çıktı. Bu nedenle gözaltına alınan Kaymakcan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tüm bu gelişmelere karşın FETÖ soruşturmasından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Kaymakcan, Gençlik Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu döneminde de müşavirlik görevini sürdürdü. Kaymakcan’ın Bülent Ecevit Üniversitesi’nde düzenlenen 3. Uluslararası Değerler Eğitimi Kongresi’ne konuşmacı olarak katıldığı, bu konferansta “bakan danışmanı” olarak takdim edildiği öğrenildi. Kaymakcan’ın yurdun dört bir yanında konferasnlara katıldığı da öğrenildi. Öte yandan iddialara ilişkin arayarak not bıraktığımız Kaymakcan’ın Gençlik Spor Bakanlığı’ndaki basın danışmanı soruları yanıtsız bırakırken, bakanlığın özel kaleminden yapılan açıklamada ise Kaymakca’ın Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun önceki döneminde danışmanlığını yaptığı aktarıldı.



