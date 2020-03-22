Adliyede görev yapan bir katibin koronavirüs testi pozitif çıktı !

İstanbul Anadolu Adliyesi'nde görev yapan bir katibin Koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Başsavcılık'tan yapılan açıklamada; katibe virüsün hemşire eş vasıtasıyla bulaştığı aktarıldı. Son dakika açıklamasında 6. Ağır Ceza Mahkemesi ile bu mahkemeyle aynı bölümde faaliyet gösteren 5, 7 ve 8. Ağır Ceza Mahkemelerinin başkan, üye ve tüm personelinin Adalet Komisyonu Başkanlığı'nca idari izinli sayılmalarına karar verildiği de belirtildi.

HEMŞİRE EŞİNDEN BULAŞTI

İstanbul Anadolu Adliyesi'nde görev yapan bir katibin koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Başsavcılıkça yapılan açıklamada virüsün hemşire eş vasıtasıyla katibe bulaştığı bildirildi.

TÜM PERSONELE İZİN VERİLDİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan son dakika koronavirüs açıklamasında, "İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde zabıt katibi olarak görev yapan U.E. adlı personele Kovid-19 teşhis konulduğu, yapılan harici araştırma sonucu virüsün bu şahsa hemşire olan eşinden bulaştığının öğrenildiği, tespitin ardından şahsın çalıştığı 6. Ağır Ceza Mahkemesi ile bu mahkemeyle aynı bölümde faaliyet gösteren 5, 7 ve 8. Ağır Ceza Mahkemelerinin başkan, üye ve tüm personelinin Adalet Komisyonu Başkanlığı'nca idari izinli sayılmalarına karar verildiği ve bu mahkemelerin çalıştığı ilgili bölümlerin de kapatıldığı" kaydedildi.