Adliyeye alınmayan baro başkanları: ''Burası kimsenin çiftliği değil''

Meclis Genel Kurulu’nda görüşülen “çoklu baro” tasarısına karşı Kuğulu Park’taki eylemlerini Ankara Adliyesi önüne taşıyan baro başkanları ve avukatların adliyeye girişine izin verilmedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Ankara Adliyesi’ne alınmayan baro başkanları ve Ankara Yönetim Kurulu duruma tepki gösterdi. Baro başkanları tüm engellemelere rağmen adliye içerisine girdi.

‘ADLİYEYE ALINMAMAMIZ İÇİN TALİMAT VERECEK CÜRRET VAR’

Ankara Adliyesi içerisine giren baro başkanları ve yönetim kurulu üyeleri girişte bulunan turnikeler önünde basın açıklaması yaptı. Baro başkanları adına konuşan Ankara Baro Başkanı Erinç Sağkan, “Ankara’nın girişinde içeriye sokulmayan baro başkanları bugün bizzat Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla kendi evimize, kendi adliyemizin içerisindeki baromuza tahsis edilmiş alana, odamıza alınmak istenmedik. Buna ilişkin talimat verilmesi derecesinde bir cüretten bahsediyoruz, düşünebiliyor musunuz?” dedi.

‘BURASI KİMSENİN ÇİFTLİĞİ DEĞİL’

“Baro başkanları Adliye içerisinde Ankara Barosu’na ayrılan alanda bir kahve, bir çay içmek için geldiklerinde Adliye’ye sokulmak istenmiyor” diyen Sağkan, “ 15 gündür Ankara’da çeşitli engellemelerle karşılaştık ama bu başka bir şey. Bu çok farklıydı. Burası bizim evimiz, kimsenin tapulu malı değil. Çiftliği de değil. Burada avukatlık kanuna göre Ankara Barosu’na ayrılmış alana sokmamakta kimsenin cesaret edebileceği bir şey değil” diye belirtti.

‘KENDİ EVİMİZE GİRERİZ DE OTURURUZ DA’

Yapılan uygulamaya ilişkin yasal yollara başvuracaklarını kaydeden Sağkan, şunları söyledi: “Buradan bu ayıbı yapan adına baro başkanlarında özür diliyorum. Emri verenler ve uygulayanlarla ilgili başvuru yapıp, takip edeceğiz. Hukuk ve bağımsız savunma adına takip edeceğiz. Bize hiçbir şey lütfedilemez. Biz kendi evimize gireriz, otururuz da o yüzden şimdide çıkıyoruz.”

Açıklama ardından baro başkanları Adliye binasından yapılan uygulamayı alkışlarla protesto ederek, ayrıldı