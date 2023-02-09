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AFAD duyurdu: Ankara'da deprem!

AFAD duyurdu: Ankara'da deprem!
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AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Ankara'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Ankara Haymana ilçesinde saat 21:49'da 3.5 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 7.05 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem merkez üssüne yakın illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı.

Etiketler ankara deprem haymana
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