  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Afyonkarahisar'da feci kaza: 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da feci kaza: 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da feci kaza: 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Güncelleme:

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ağır yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ağır yaralandı.

H.A. (56) idaresindeki 03 AAC ... plakalı tır, ilçenin Salihler köyü mevkisinde karşı istikametten gelen N.B'nin (30) kullandığı 26 PY ... plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, N.B. ve araçta yolcu olarak bulunan F.B. (84) olay yerinde hayatını kaybetti, ağır yaralanan L.B. (40) ve G.B. (48) Emirdağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan G.B, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tır sürücüsü H.A. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

AA

Etiketler afyon Emirdağ kaza Emirdağ trafik kazası
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul'da ünlü börekçide skandal: Kıymalı börek meğer ''kıymalı'' değilmiş İstanbul'da ünlü börekçide skandal: Kıymalı börek meğer ''kıymalı'' değilmiş Sonbaharı beklerken ilkbahar, kışı beklerken yaz geldi Sonbaharı beklerken ilkbahar, kışı beklerken yaz geldi Bir içki grubuna zam geldi Bir içki grubuna zam geldi Bursa'da can pazarı: Bataklığa saplanan 3 çocuğu insan zinciriyle kurtardılar Bursa'da can pazarı: Bataklığa saplanan 3 çocuğu insan zinciriyle kurtardılar Kan donduran olay: Kadın seri katil 3 günde 3 kişiyi öldürdü Kan donduran olay: Kadın seri katil 3 günde 3 kişiyi öldürdü Gece kulübü çıkışı 2 kadın ve 1 erkek birbirine girdi Gece kulübü çıkışı 2 kadın ve 1 erkek birbirine girdi Bankaların emekli promosyonlarında yarış kızıştı, emekliye en yüksek promosyon veren banka değişti Bankaların emekli promosyonlarında yarış kızıştı, emekliye en yüksek promosyon veren banka değişti Cinsel istismara uğrayan Sıla bebek hayatını kaybetti Cinsel istismara uğrayan Sıla bebek hayatını kaybetti Şaşkın hırsızlar koca tabelayı görmedi; dükkanı soydu Şaşkın hırsızlar koca tabelayı görmedi; dükkanı soydu Kısmetse Olur Cansel'e taciz... ''Ülkedeki adaletin saçmalığına bakar mısın'' diyerek isyan etti Kısmetse Olur Cansel'e taciz... ''Ülkedeki adaletin saçmalığına bakar mısın'' diyerek isyan etti
10 büyüklüğünde deprem paniği: Tüm telefonlara bildirim düştü 10 büyüklüğünde deprem paniği: Tüm telefonlara bildirim düştü Son seçim anketinde birinci parti değişti Son seçim anketinde birinci parti değişti Yabani dizisinde tepki çeken kadın cinayeti sahnesi Yabani dizisinde tepki çeken kadın cinayeti sahnesi Kız yurdunda gece yarısı ''erkek'' alarmı Kız yurdunda gece yarısı ''erkek'' alarmı Güzel TikTok fenomeni son videosunu paylaşıp hayatına son verdi Güzel TikTok fenomeni son videosunu paylaşıp hayatına son verdi Dilan Polat'a beraat, Engin Polat'a hapis cezası Dilan Polat'a beraat, Engin Polat'a hapis cezası İşte Türkiye'nin en büyük iki sorunu İşte Türkiye'nin en büyük iki sorunu İzmir'de yaralı bir geyik fabrikaya sığındı İzmir'de yaralı bir geyik fabrikaya sığındı Türkiye'nin Atlantis'i sular çekilince ortaya çıktı Türkiye'nin Atlantis'i sular çekilince ortaya çıktı İki genç kızı öldüren katilin babasının ifadesi ortaya çıktı: ''Oğlun kızımın beynini yıkadı'' İki genç kızı öldüren katilin babasının ifadesi ortaya çıktı: ''Oğlun kızımın beynini yıkadı''