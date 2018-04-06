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  3. 06 Nisan 2018 22:45

Ağrı Dağı'nda 3 terörist öldürüldü

Ağrı Dağı'nda düzenlenen hava harekatında 3 terörist öldürüldü.

Ağrı Dağı'nda 3 terörist öldürüldü
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Ağrı Dağı'nda düzenlenen hava harekatında, eylem  hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı  ekipleri, Ağrı Dağıbölgesinde icra edilen operasyonda, sınır birliklerine ve  vatandaşlara karşı eylem hazırlığında olan bir grup terörist tespit etti.

Bunun üzerine düzenlenen hava harekatında 3 terörist etkisiz hale  getirildi.

Teröristlerin 12 Mart 2018 tarihinde Uzman Çavuş Göksel Koç'un şehit  edilmesi eylemini gerçekleştiren teröristler olduğu bildirildi.

AA

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