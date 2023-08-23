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Ağrı'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Ağrı'da 4.1 büyüklüğünde deprem
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AFAD, Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, 21.22'de merkez üssü Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin yaklaşık 5.03 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevre illerden de hissedildi.

Ağrı Valisi Mustafa Koç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “21.22’de Diyadin ilçemiz Yeşildurak köyünde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Şu ana kadar kurumlarımıza herhangi olumsuz bir çağrı gelmemiştir. Alan tarama faaliyetlerimiz devam etmektedir” dedi.

Bu arada depremin hissedildiği Diyadin ilçesinde vatandaşlar, depremin ardından evlerinin bahçesine çıktı. Bazı vatandaşlar da araçlarında bekledi. 

 

Etiketler afad deprem ağrı
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