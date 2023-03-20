AK Parti bu teklifi ''Türkiye Uganda değil'' diye reddetti

Yüksek Seçim Kurulu'nun AK Partili temsilcisi Recep Özel, parmak boyasının sadece Filipinler, Etiyopya ve Uganda gibi ülkelerin kullandığını belirterek “Türkiye bir Uganda değil” dedi.

TBMM’nin 15 Mart tarihli tutanağına göre, seçim güvenliğiyle ilgili tartışma çıktı. Muhalefet milletvekilleri parmak boyasının yeniden kullanılması gerektiğini söyledi.

İYİ Partili Şenol Sunat’sa en azından deprem bölgesinde parmak boyası kullanılması gerektiğini belirtti.

Yüksek Seçim Kurulu AK Parti temsilcisi ve milletvekili Recep Özel, ‘buna gerek olmadığını’ belirterek, parmak boyasıyla ilgili şunları dile getirdi:

Yüksek Seçim Kurulu elindeki mevcut imkânlarla bu seçimleri en güzel şekilde yönetebilecek kabiliyete sahiptir.

Bakın ‘parmak mührü’ diyorsunuz değil mi? 1961’de 298 sayılı yasada bu yoktu, 1979’da girdi, ondan sonra seçimlerde uygulandı, en son da 2009 yerel seçimlerinde uygulandı ve 2010’da yürürlükten kalktı.

Şu anda bunları hangi ülkeler uyguluyor biliyor musunuz? Filipinler, Etiyopya, Uganda. Türkiye bir Uganda değil.

Türkiye Cumhuriyeti devleti, kimlik numarasına geçtikten sonra mükerrer seçmen, bir başka kişinin yerine oy kullanma bizim seçim sistemimizde yoktur.

‘Burası Uganda oldu’

İYİ Partili Fahrettin Yokuş’sa Özel’e “Burası da Uganda oldu sayenizde” diye cevap verdi.

Muhalefet milletvekilleri, seçim konusunda AK Parti ve YSK’ye güven olmadığını da belirtti.