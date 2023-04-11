AK Parti, HÜDA PAR'ın kadınlarla ilgili önerisini dikkate aldı

Cumhur İttifakı'na katılan HÜDA PAR'ın "ev kadınlarına emeklilik hakkı" önerisi AK Parti'nin seçim beyannamesine girdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler öncesi AK Parti'nin seçim beyannamesini kamuoyuyla paylaştı. Beyannamede onlarca konu başlığı yer alırken, ev hanımlarıyla ilgili vaatler dikkat çekti.

AK PARTİ'NİN SEÇİM BEYANNAMESİNDE HÜDA PAR'IN ÖNERİSİ YER ALDI

Cumhur İttifakı'na katılıp seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleme kararı alan Hür Dava Partisi'nin (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun, her fırsatta dile getirdiği, "ev hanımlarına emeklilik hakkı" önerisi AK Parti'nin seçim beyannamesine girdi. AK Parti, ev hanımlarının ödeyecekleri primlerinin üçte birini devletin karşılayacağını söyledi.

GELİR TAMAMLAYICI AİLE DESTEK SİSTEMİ

Beyannamede şu ifadelere yer verildi: "Gelir seviyesi asgari hayat standardının altında hane bırakmayacağız. Bunun için, Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemini hayata geçireceğiz. Bu çerçevede, Aile Bazlı Vatandaşlık Maaşı uygulamasını başlatacağız.

"EV HANIMLARININ EMEKLİLİĞİNE DESTEK SAĞLAYACAĞIZ"

Yeni dönemde, aileyi güçlendirmeye dönük yenilikçi mekanizmalar geliştirmeye devam edeceğiz. Bu kapsamda, önümüzdeki dönemde uygulamaya koyacağımız Aile Koruma Kalkanı Programıyla ev hanımlarının emekliliğine destek sağlayacak, yeni ailelerin kurulmasını teşvik edecek, gençler öncelikli olmak üzere her ailede en az bir kişiye iş imkanı sağlayacak, aileyi ve çocuğu tehdit eden her türlü olumsuz eğilimlere karşı etkin bir şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz.

AİLE VE GENÇLİK BANKASI

Aile Koruma Kalkanı Programının finansmanı, uluslararası standartlarda dijital Aile ve Gençlik Bankası kanalıyla sağlanacaktır. Bu sosyal amaçlı bankanın ana gelir kaynaklarından biri de Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz gelirlerinin belirli bir yüzdesi olacaktır.

"PRİMLERİN ÜÇTE BİRİNİ BİZ KARŞILAYACAĞIZ"

Aile Koruma Kalkanı Programı kapsamında, ev hanımlarının emekliliğine destek sağlayacak, her ailede gençler başta olmak üzere en az bir çalışan olması sağlanacak, yeni evlilikler teşvik edilecektir. Ev hanımlarının evdeki emekleri karşılığında emeklilik gibi bir güvenceye sahip olmalarını en temel hakları olarak görüyoruz. Bu çerçevede, ev hanımlarının isteğe bağlı ödeyecekleri primlerin üçte birini devlet olarak biz karşılayacağız.

"EMEKLİLİK YAŞINI ÇOCUK SAYISINA GÖRE ESNETECEĞİZ"

Yaşlı bakım sigortası uygulamasını hayata geçireceğiz. Yaşlıların birbirinden faklı birimlerden sağlık hizmeti alması yerine geriatri hastaneleri ya da geriatri kliniklerinden hizmet almalarını sağlayacağız. Emeklilik yaşını özellikle kadınlarda çocuk sayısına göre esneteceğiz."

HÜDA PAR'IN EV HANIMLARINA EMEKLİLİK ÖNERİSİ

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Eğer bir kadın ya da çocuk ihtiyaç nedeniyle çalışmak zorundaysa devlet ve yönetim o çocuk ve kadının bütün ihtiyaçlarını karşılamalıdır. Annelik çok kutsal bir iştir. Sadece bir alanda değil. Pek çok mesleğin aynı anda icra edilmesidir annelik. Çocuk yetiştirmek toplumun geleceği açısından çok ulvi bir görevdir. Çok özveri isteyen iştir. Bu işin hafta sonu izni veya çalışma saatleri yoktur. Bu yüzden biz, 25 yıl evli kalan kadın özellikle de anneyse primleri devlet tarafından karşılanmak üzere emeklilik hakkı tanınmalıdır." demişti.