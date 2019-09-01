AK Parti ilçe başkanından torpil mektubu !

FETÖ bağlantılı olduğu gerekçesiyle Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından el konulan şirketlere doldurulan AK Partililer arasında yer alan bir ismin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yazılan bir mektubun ardından bu göreve atandığı ortaya çıktı. AK Parti Serinhisar İlçe Başkanı Halil Akoğlan’ın da aynı isim için TMSF’ye mektup yazdığı öğrenildi.

AK Parti Serinhisar İlçe Başkanı Halil Akoğlan imzalı torpil mektubu ile AK Parti İlçe Gençlik Kolları Yöneticisi Cennet Kaplan’ın Aynes Gıda Şirketinde işe alınması talep edildi. Gönderilen mektupta, “Şirketinize iş başvurusunda bulunmuş olan Cennet Kaplan, Serinhisar Ak Parti Gençlik Kolları yönetim kurulunda Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı ve Serinhisar Seçim Kurulu Başkanı Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Başvurusunu olumlu yönde değerlendirmenizi rica ederiz” ifadeleri yer aldı.

TEDBİRLİ DAVRANIN

Akoğlan tarafından gönderilen kaşeli ve imzalı mektupta ayrıca, “Bu referans mektubu, Cennet Kaplan’ın isteği üzerine yazılmıştır. Bu mektuptaki bilgilerin gizliliği konusunda tedbirli davranmanızı ve şirketinizde işe alma yetkisine sahip olmayan herhangi bir kişiye bu bilgileri vermemenizi rica ederim” denildi.

AK Parti’LİYİM İŞSİZİM

AK Parti Serinhisar Gençlik Kolları Yöneticisi Kaplan da Aynes’e atanmadan önce 2017 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yazdığı mektupta Aynes’te işe girmek için referans istendiğini ve ailecek AK Parti’de yönetici olarak görev aldıklarını belirtti.

Kaplan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik kaleme aldığı mektubunda şu ifadelere yer verdi: “Serinhisar AK Parti Gençlik Kolları yönetim kurulunda Siyasi Ve Hukuki İşler Başkanı olarak görev yapıyorum. Aynı zamanda Serinhisar İlçe SKM Başkan Yardımcısı olarak da görev yapmaktayım. Annem ve babam da ilçe yönetiminde görev yapmaktalar. Ben 2014 Fatih Üniversitesi mezunuyum. O üniversiteye de devletimizin desteği var diye gittik. Bizler sizin yolunuzdan ayrılmadık ve o yolda ilerliyoruz. Ben şuan vatan hainlerinin okulundan mezun olduğum için iş bulamıyorum.”

BİZİ ÇOK İYİ BİLİYORLAR

“Denizli İl Yönetimi, Denizli İl Kadın Kolları Yönetimi de bizi çok iyi biliyor. Onlarla koşturuyoruz. Kendileri de biliyorlar bizi. Ülkemiz için aynı davaya baş koyduk. Hal böyleyken, ben okul isminden dolayı işsizim. AYNES işletmesine iş başvurusu yaptım. Fakat oradan referans istiyorlar. Ben de sizden referans olmanızı rica ediyorum. Ben ülkem için çalışırken, bu okul yüzünden işsiz kalmak istemiyorum. Bu konuda yardımlarınızı rica ediyorum.”