AK Parti kongresinde koronavirüs depremi: 47 kişi pozitif çıktı!

Koronavirüs salgınına rağmen AK Parti il ve ilçe kongrelerine kalabalık katılımla tam hız devam ederken Edirne'den ciddi bir iddia geldi.

Edirne İl Genel Meclisi Şubat ayı oturumlarının 4 Şubat'taki toplantısında gündem dışı söz alan İYİ Parti Süloğlu Meclis Üyesi Hüseyin Erbay pandemiye rağmen AK Parti’nin kongre yapmasını eleştirdi.

AK Parti'nin Süloğlu’nda yaptığı kongre sonrası bir mahallenin karantinaya alındığını iddia eden Erbay, “AK Parti’nin yapmış olduğu kongrelere ve bu kongrelerde katılımı yüksek göstermek uğruna İŞKUR üzerinden işe aldığınız insanları zorunlu olarak getirdiğiniz kongrelerinizde, kendi koyduğunuz kuralları hiçe sayarak kaç kişinin hayatını tehlikeye attınız. Yapmış olduğunuz kongreden kısa bir süre sonra İl Genel Meclis üyeliğini yaptığım, Süloğlu ilçemizde 300 kişilik Şafak Mahallesinde 72 pozitif vaka çıkmıştır ve hala vakaların artmasından dolayı endişe duyulmaktadır, şu anda mahalle karantina altındadır. Kongreye katılan 47 kişi pozitiftir," dedi.

Edirne Son Haber'den Harun Aker'in haberine göre Süloğlu, "Her ne kadar siz bu vakaların üstünü örtmeye çalışsanız da insanların üzerinde baskı kurup, gözdağı verseniz de bu yaptığınız kongreler, uymadığınız kuralların gerçeğidir," diyerek şunları kaydetti:

"Bunun vebalini nasıl ödeyeceksiniz, vicdanlarınızı nasıl rahatlatacaksınız. 3 kişi bir araya geldiğinde maske ve mesafe diyen sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sağlık Bakanımıza sesleniyorum; bu kuralları uygulamayan esnafımıza ve vatandaşımıza cezalar kesilirken, hukukun üstünlüğü varsayılan ülkemizde, yapılmış ve yapılacak olan il ve ilçe kongrelerini düzenleyen ve katılan kişilere. İnsan hayatını tehlikeye atmaktan niye cezai işlem uygulamıyorsunuz. Bu duyarsızlıktan dolayı, Süloğlu’nda yaşayan, günlük işlerde çalışarak evine ekmek götüren Roman vatandaşlarımızın karantina süresince yaşayacakları olumsuzluk ve mağduriyetlerini nasıl karşılayacaksınız.”

Erbay’a cevap veren AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Nedret Akbulut da “Sen nerden biliyorsun. Kongreye siz gelmiyorsunuz ki! Biz gidiyoruz. Senin eleştirilerin yanlış” ifadelerini kullandı.