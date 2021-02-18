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  3. 18 Şubat 2021 14:30

AK Parti kongresinde şoke eden pankart!

Ordu’da AK Parti'nin 7. İl Kongresi’ne "Anama-karıma küfür eden belediye başkanı istemiyorum" pankartı damga vurdu.

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Ordu'da AKP'nin 7. İl Kongresi’nde Gürgentepe Belediye Başkanı Yaşar Şahin'in kürsüde konuştuğu sırada çok konuşulacak bir olay yaşandı. 

Gazeteci Osman Şahin’in "Anama-karıma küfür eden belediye başkanı istemiyorum" pankartı damga vurdu.

Osman Şahin protesto nedeninin Gürgentepe Belediye Başkanı, emekli imam Yaşar Şahin’in kendisine küfür ettiği için yaptığını açıkladı. Şahin'in eyleminin ardından gözaltına alındığı bildirildi.

İŞTE O OLAY PANKARTIN TAMAMI:

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